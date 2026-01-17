Premier Lig'de heyecan dorukta! 22. hafta mücadelesinde lider Arsenal, tehlikeli bir deplasmana çıkıyor. Topladığı 49 puanla zirvede parlayan ve en yakın rakibi Manchester City'ye 6 puan fark atan Arsenal, Nottingham Forest'ın zorlu City Ground stadında kritik bir sınava girecek. Mikel Arteta'nın öğrencileri, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak isterken, 21 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde 17. sırada tutunan ev sahibi Forest, dev rakip karşısında sürpriz peşinde. Sean Dyche yönetimindeki ev sahibi, taraftarının desteğiyle büyük bir galibiyet alarak hem moralleri yükseltmek hem de düşme hattından uzaklaşmak istiyor. İşte Nottingham Forest-Arsenal maçının merak edilenleri...

Nottingham Forest-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

City Ground'daki Nottingham Forest-Arsenal mücadelesi, her iki takım için de kilit oyuncuların yokluğunda geçecek. Ev sahibi Nottingham Forest'ta golcü Chris Wood'un diz sakatlığı nedeniyle şubat sonuna kadar sahalardan uzak kalacak olması Dyche'ın planlarını bozdu. Ancak AFCON'dan dönen Ibrahim Sangare ve Willy Boly'nin kadroya dahil edilmesi ev sahibi için büyük bir güç kaynağı. Konuk ekip Arsenal cephesinde ise savunmada Riccardo Calafiori, Piero Hincapie ve Cristhian Mosquera'nın sakatlıkları sürse de, hücum hattında hat-trick yaparak moral bulan Gabriel Martinelli ve yeni gol makinesi Viktor Gyökeres galibiyetin en büyük anahtarları olacak. İşte Nottingham Forest-Arsenal maçının detayları...

Nottingham Forest-Arsenal MAÇI NE ZAMAN?

Nottingham Forest-Arsenal maçı, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Nottingham Forest-Arsenal MAÇI SAAT KAÇTA?

City Ground'daki Nottingham Forest-Arsenal mücadelesi, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Nottingham Forest-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Michael Oliver'in düdüğüyle başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Nottingham Forest-Arsenal MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli