Borussia Dortmund-St. Pauli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da 18. hafta karşılaşmaları, Borussia Dortmund ile St. Pauli arasındaki kritik maçla sürüyor. Niko Kovac’ın ekibi, zirve yarışındaki iddiasını korumak için sahaya 3 puan parolasıyla çıkarken, 36 puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Kümede kalma hattında mücadele eden ve 12 puanla alt basamaklarda bulunan St. Pauli ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Borussia Dortmund-St. Pauli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?