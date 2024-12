Volkswagen Arena'da oynanan Bundesliga 15. hafta maçında Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti.

Maçın ilk yarısında Nuri Şahin'in öğrencileri, etkili oyununu sürdürerek 25. dakikada Donyell Malen'in golüyle öne geçti. 28. dakikada Micky Beier'in asistinde Julian Brandt'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 30. dakikada ise Brandt, Beier'in pasında topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Wolfsburg, 58. dakikada Denis Vavro'nun golüyle umutlansa da, Dortmund savunması skoru korumayı başardı ve maçı 3-1'lik galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçla Borussia Dortmund, Bundesliga'da 25 puana ulaşarak 6. sıradaki yerini korudu. VfL Wolfsburg ise 21 puanla 11. sırada kaldı.