Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Hull City takımından kadrosuna kattığı Ozan Tufan; kariyerinin dönüm noktası, aile hayatı ve bordo-mavili takımın bu sezonki performansı hakkında konuştu. Trabzonspor Dergisi'ne röportaj veren tecrübeli futbolcu, beğendiği futbolcuları açıkladı ve futbol tarihinin en iyi 11'ini seçti.

Trabzonspor Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Tufan, en iyi ilk 11'ini de açıkladı.

OZAN TUFAN'A EN İYİ İLK 11

Uğurcan Çakır, Dani Alves, Ramos, Pique, Marcelo, Busquets, De Bruyne, David Silva, Messi, Mbappe, Cristiano Ronaldo