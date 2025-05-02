Nice-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Nice sahasında Reims'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de 32. haftada Nice ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE-REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice-Reims maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

NICE-REIMS MUHTEMEL 11'LER

Nice: Bulka, Abdelmonem, Ndayishimiye, Bard, Clauss, Boudaoui, Rosario, Mendy, Bouanani, Sanson, Laborde

Reims: Diouf, Buta, Gbane, Okumu, Kipre, Akieme, Ito, Edoa, Kone, Nakamura, Pefok

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