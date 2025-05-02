Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Heidenheim sahasında Bochum'u konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Heidenheim-Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim-Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEIDENHEIM-BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Heidenheim-Bochum maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HEIDENHEIM-BOCHUM MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Müller, Traore, Mainka, Gimber, Siersleben, Kratzig, Busch, Schöppner, Beck, Pieringer, Honsak

Bochum: Horn, Oermann, Medic, Bernardo, Gamboa, Bero, Krauss, Wittek, Broschinski, Hofmann, Boadu

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