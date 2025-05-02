Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY EuroLeague

THY EuroLeague play-off heyecanı dördüncü maçla devam ediyor. Seride 2-1 geride olan Anadolu Efes, kritik mücadelede Panathinaikos’u ağırlıyor. Taraftar desteğini arkasına alarak seriyi beşinci maça taşımayı hedefleyen temsilcimiz, parkede hata yapmadan üstün bir oyun ortaya koymak istiyor. Luca Banchi önderliğindeki Efes, Final Four hayallerine bir adım daha yaklaşmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kupanın son sahibi unvanıyla bir kez daha Dörtlü Final bileti almak istiyor. Tecrübeli isimlerle dolu kadrosuyla avantajı elinde bulunduran Yunan temsilcisi, seriyi noktalayarak adını üst tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Luca Banchi yönetiminde seriyi 2-2'ye taşımayı hedefleyen temsilcimiz, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Yunan ekibini mağlup ederek adını Dörtlü Final'e yazdırmayı amaçlayan Anadolu Efes, kupayı kazanmanın hesaplarını yapıyor. Ergin Ataman yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Panathinaikos ise bu sezonu da zirvede bitirmek istiyor. Anadolu Efes karşısında 2-1 önde olan Yunanistan temsilcisi, İstanbul'da oynanacak mücadele sonunda Final Four'a kalmayı hedefliyor. Peki, Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes-Panathinaikos THY EuroLeague play-off serisi dördüncü maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES-PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes-Panathinaikos maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PANATHINAIKOS FİNALE BİR ADIM DAHA YAKIN

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos, üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 2-1 üstün durumda bulunuyor.

OAKA'da oynanan maçların ilkini Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı. Yunanistan ekibi, Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı serinin üçüncü karşılaşmasında ise Anadolu Efes'e 81-77 üstünlük kurdu.

ANADOLU EFES İLE PANATHINAIKOS ARASINDA 38. RANDEVU

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 37 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 21'ini ise yeşil-beyazlı takım kazandı.

AVRUPA'DA 874. MAÇ

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 874. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 873 karşılaşmada 493 galibiyet, 380 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 626. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 625 maçın 336'sını kazandı, 289'undan mağlubiyetle ayrıldı.