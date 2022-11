Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin büyük bir futbol potansiyeline sahip olduğunu ve bunu güçlü bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin, sporun tabana yayıldığı, spor kültünün yaygınlaştığı, her yaştan herkesin daha fazla spor yaptığı, tüm branşlarda dünyada liste başı sporcuların yetiştiği bir ülke olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda sporda çok büyük adımların atıldığını anlatan Kasapoğlu, "21 yılda on binlerce spor tesisi inşa ettik. Adeta bir devrimi gerçekleştirdik. Yetenek taramaları, gençleri spora teşvik eden, sporcuyu yönlendiren programlar hayata geçirdik. Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'yle, bugüne kadar 6 milyon 427 bin 393 gencimizin ölçümlerini gerçekleştirdik. İlkokul 4. sınıfta en az 1 spor dalının antrenörlerimiz tarafından öğretilmesi uygulamasını başlattık. Milli sporcu bursuyla, sporcularımızın ortaöğretimden üniversite özel ve vakıf okullarında yüzde 100 burslu okumasını sağladık. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle son 3 senede 5 milyona yakın gencimize yüzme öğrettik. 2002 yılında 300 bin bile olmayan lisanslı sporcu sayımız şu an 12 milyon. 8 bin 393 adet basketbol potası, 610 adet yüzme havuzu inşa ettik. Pek çok spor branşında başarıda sürdürülebilirliği sağladık." dedi.

Türkiye'nin her branşta iddialı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Hem hedeflerimize ulaşıyoruz hem yeni hedeflerle yola devam ediyoruz. Son 4 senede, toplam 19 bin 620 uluslararası madalya elde ettik. Sadece 2022'nin ilk 10 ayında, uluslararası organizasyonlarda bin 503'ü altın, bin 478'i gümüş, bin 579'u bronz olmak üzere 4 bin 560 madalya kazandık. Uluslararası madalya kazandığımız branş sayısı 50'nin üzerine çıktı. Kitle sporunda, performans sporunda, spor endüstrisinde bir zincirin halkaları gibi tüm reformları uç uca ekleyerek Türk sporu markasını büyüttük." diye konuştu.

"FUTBOL EN GENİŞ SINIRLARA ULAŞAN OLGULARDAN BİRİ"



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolun dünyada en popüler spor branşı olduğunu vurgulayarak, "Futbol, etki alanı dikkate alındığında tarihte en geniş sınırlara ulaşan olgulardan biri. Kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı, genci, yaşlısı, kadını, erkeği herkesi bir motivasyon etrafında toplayan bir gerçekliktir. Futbolun etkisi sadece sahada mücadele eden 22 kişi ve onları tribünde takip eden binler değil. 'Futbol asla sadece futbol değildir. 'diye bir söz var ya; etki alanı düşünüldüğünde bunun doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Futbol; kültürüyle, ekonomisiyle, yönetim modelleriyle koskoca bir dünyadır. Avrupa futbolunun piyasa değeri Deloitte'ın son yayınladığı rapora göre 27,6 milyar avro civarında." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgınının ardından sosyal aktivitelere duyulan özlemle futbolun etkisinin daha da artacağını anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bu da kulüplerin ve daha da önemlisi federasyonların, ellerindeki değerleri nasıl daha fazla pazarlanabilir hale getirebileceklerini düşünmelerini gerektiriyor. İletişim çağında, sınırların bu kadar ortadan kalktığı bir dünyada artık coğrafyaya özgü tüketici kavramı da yok oluyor. Türkiye'de yaşayan, burada kazanan bir kişi, farklı futbol liglerinin tüketicisi olabiliyor. Farklı futbol liglerinin yayınlarını izleyip, farklı takımların ürünlerine ulaşabiliyor. Bu da beraberinde futbolda global bakış açısını, yani pazar odaklı çalışmanın zorunluluğunu getiriyor. Bu noktada futbolun, özel sektörle iş birliklerinin önemi de artıyor. Sporu, sınırların ötesine taşıyan en güçlü şey, marka iş birlikleri. İngiltere'de kulüplerin gelirlerinin yüzde 31'ini, İspanya'da yüzde 30'unu, Almanya'da yüzde 28'ini sponsorluk gelirleri oluşturuyor." dedi.

Bakan Kasapoğlu, futbol ekonomisinin büyümesinin birinci şartının futbol kültürünün büyümesi olduğunu belirterek, "Peki bu kültürü nasıl büyüteceğiz? Evvela tesis olacak. Hangi yaş gurubunda, hangi sosyo-ekonomik seviyede olursa olsun herkes futbola erişebilecek. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştirilen tesis devrimiyle son 21 yılda, bu noktada ciddi bir atılım gerçekleştirildi. Tüm branşlarda olduğu gibi futbola da altyapı ve endüstri anlamında önemli katkılar sağladık. 36 adet şehir stadyumu inşa ettik. Türkiye olarak tesisler inşa ederken, projeler hayata geçirirken, bilimsel çalışmalara imza atarken, ülke sporumuzun hukuki arka planını da güçlendirdik. 75 yıldır konuşulan, temenni edilen, beklenen, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı, meclisimizdeki tüm siyasi partilerin ortak mutabakatıyla çıkardık. Kulüp ve federasyonlarımızdaki mali disiplini, sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlayacak bu yeni düzenlemeyle, Türk sporuna sağlam bir temel kazandırdık." dedi.

"SADECE YEREL PAZARI DEĞİL, AVRUPA'YI, ASYA'YI, UZAK DOĞU'YU, AFRİKA'YI, AMERİKA'YI HEDEFLEMELİYİZ"



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolun, Türkiye'de lokomotif branşlardan biri olduğunu anlatarak, "Milletimizin bu branşa ilgisi, altyapımız, potansiyelimiz ileri seviyede. Ülkemizde çok önemli bir futbol DNA'sı var. Önemli bir futbol birikimiz, önemli bir futbol tarihimiz var. 1954 yılında katıldığımız ilk Dünya Kupası bile, bu ülkenin gönlünde çok önemli bir yerde. Metin Oktaylar, Lefterler, Baba Hakkılar bu ülkedeki tüm sporseverlerin hafızasındadır. Bu potansiyeli en güçlü şekilde kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin her alanda dünyaya lider olacak atılımlar yaptığını vurgulayarak, "Spor bu atılımların en önünde gelenlerinden, en stratejik olanlarından biridir. Burada kulüplerimize düşen, global bir bakışla, futbolumuzun marka değerini dünyada nasıl arttırabileceğimizi düşünmek ve bununla ilgili planlar yapmaktır. Günlük meselelerden uzun dönemli planlamalara, orta ve uzun vade hedeflere odaklanmalıyız. Sadece kendi sınırlarımız içerisinde kalamayız. Sadece yerel pazarı değil, Avrupa'yı, Asya'yı, Uzak Doğu'yu, Afrika'yı, Amerika'yı hedeflemeliyiz. Bu ülkenin gençlerine her alanda inanıyoruz ve güveniyoruz. Çok değerli, pırlanta gibi sporcularımız var. Her biri hem yetiştiği kulüpler hem de ülkemiz için önemli katma değer meydana getiriyorlar. Bununla birlikte markalaşmaya özen göstermeliyiz. Futbol artık sadece sahada oynanmıyor. Yeni yetenekleri ortaya çıkarmada, sportif yatırımlarda, finansal konularda, sahada oynanan oyunlarda sürdürülebilirlikten asla ama asla geri durmamalıyız. Hedefimiz, her alanda her branşta olduğu gibi futbolda da zirvede yer almaktır. Burada bulunan herkesin temel hassasiyetinin bu olduğunu biliyorum. Bütün paydaşlarla birlikte emek verip, bugünlere getirdiğimiz ekosistemi güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu'na bir plaket takdim edildi. Kasapoğlu da Fotomaç-Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü'ne layık görülen Ampute Milli Takımı'nın ödülünü verdi.