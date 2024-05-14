SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 14 MAYIS Salı - Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 14 Mayıs Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 14 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 14 Mayıs Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2024- 00:50 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024- 00:50