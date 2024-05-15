15 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Mayıs Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 32,27 (Alış) - 32,28 (Satış)
EURO: 34,93 (Alış) - 34,99 (Satış)
STERLİN: 40,25 (Alış) - 40,45 (Satış)
1 DOLAR = 32,28 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉15 Mayıs Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.446,46
Gram altın satış: 2.446,87
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.972,00
Çeyrek altın satış: 4.041,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.969,00
Yarım altın satış: 8.082,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.864,00
Tam altın satış: 16.090,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.191,00
Cumhuriyet altını satış: 16.436,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.292,00
Ata altın satış: 16.522,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Mayıs Çarşamba günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.