Sabah 5. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni başladı - CANLI İZLE

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve Türkiye’nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç'ın gerçekleştirdiği 'Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni' T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleşiyor...

Sabah ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açılış konuşmaları ile başlayan Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF), T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun önemli açıklamalarını buradan takip edebilirsiniz...

'Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı' özel oturumunda ağırlanan müsafirler, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek.

'SÜPER LİG'İN EN İYİLERİ' ÖDÜLLERİ

Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun hemen ardından, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın konuşması sonrası ödüller sahiplerine kavuşacak.

Ampute Milli Takımı'na da "Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü" verildi.

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