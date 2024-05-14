Tottenham 0 - 2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Manchester City deplasmanda Tottenham'a konuk oldu. Rakibini 2- 0 mağlup eden Pep Guardiola'nın öğrencileri ligin son haftasına girerken şampiyonluk yarışında önemli bir avantajın sahibi oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2024- 00:01