İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Ligin 34. haftasında Manchester City kritik maçta Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Manchester City rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. City'ye galibiyeti getiren golleri 51. ve 90+1. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Manchester City ligin son haftasına girerken 88 puana yükseldi.
Tottenham ise 63 puanda kaldı.
Pep Guardiola'nın öğrencileri Premier Lig'in son haftasında West Ham United'ı konuk edecek.
Arsenal ise sahasında Everton'ı ağırlayacak. Mikel Arteta'nın öğrencileri 86 puanla 2. sırada bulunuyor.