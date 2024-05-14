Real Madrid 5 - 0 Deportivo Alaves (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler attı Real Madrid farka gitti!

İspanya La Liga'nın 36. hafta karşılaşmasında şampiyon Real Madrid sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti. Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı maçta rakibini 5 golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2024- 00:34