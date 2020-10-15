Sergej Milinkovic-Savic kimdir? Sergej Milinkovic-Savic kaç yaşında? Sergej Milinkovic-Savic hangi takımda oynuyor?
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız ile karşılaşan Sırbistan'da öne çıkan isimlerden biri Sergej Milinkovic-Savic olmuştu. Sırp futbolcu, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan mücadelede takımının ilk golünü kaydetmişti. Türkiye - Sırbistan maçının ardından futbolseverler "Sergej Milinkovic-Savic kimdir?" "Sergej Milinkovic-Savic kaç yaşında?" "Sergej Milinkovic-Savic hangi takımda oynuyor?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. İşte Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic hakkındaki tüm bilgiler...
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A Milli Futbol Takımı'mız, Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken grupta henüz galibiyetleri bulunmayan iki takım puanları paylaştı. Sırbistan adına maçın öne çıkan isimlerinden biri de Sergej Milinkovic-Savic oldu. Yıldız futbolcu, mücadelenin 21. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirmişti. Futbolseverler de Türkiye - Sırbistan maçının ardından Sergej Milinkovic-Savic ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. İşte Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic hakkındaki tüm bilgiler...
SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC KİMDİR?
27 Şubat 1995 tarihinde İspanya'nın Lleida kentinde dünyaya gelen Sergej Milinkovic-Savic, futbola Avusturya'nın Grazer takımının altyapısında başladı. Sırbistan'da Vojvodina takımının altyapısında da forma giyen yıldız futbolcu, 2013 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
2014 yılında 1 milyon Euro karşılığında KRC Genk'e transfer olan Sergej Milinkovic-Savic, Belçika'da gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti ve 2015 yılında 18 milyon Euro karşılığında Lazio'nun yolunu tuttu.
Başarılı performansını Serie A'da da sürdüren Sırp yıldız, bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 65 milyon Euro.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama