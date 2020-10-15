15 Ekim 2020, Perşembe

FUTBOL

Sergej Milinkovic-Savic kimdir? Sergej Milinkovic-Savic kaç yaşında? Sergej Milinkovic-Savic hangi takımda oynuyor?

Sergej Milinkovic-Savic kimdir? Sergej Milinkovic-Savic kaç yaşında? Sergej Milinkovic-Savic hangi takımda oynuyor?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

Uluslar Ligi'nde A 'mız ile karşılaşan 'da öne çıkan isimlerden biri Milinkovic-Savic olmuştu. Sırp futbolcu, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan mücadelede takımının ilk golünü kaydetmişti. - Sırbistan maçının ardından futbolseverler "Sergej Milinkovic-Savic kimdir?" "Sergej Milinkovic-Savic ?" "Sergej Milinkovic-Savic hangi takımda oynuyor?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. İşte Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic hakkındaki tüm bilgiler...

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A 'mız, Stadı'nda 'ı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken grupta henüz galibiyetleri bulunmayan iki takım puanları paylaştı. Sırbistan adına maçın öne çıkan isimlerinden biri de Milinkovic-Savic oldu. Yıldız futbolcu, mücadelenin 21. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirmişti. Futbolseverler de - Sırbistan maçının ardından Sergej Milinkovic-Savic ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. İşte Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic hakkındaki tüm bilgiler...

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SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC KİMDİR?

27 Şubat 1995 tarihinde 'nın Lleida kentinde dünyaya gelen Sergej Milinkovic-Savic, futbola 'nın Grazer takımının altyapısında başladı. Sırbistan'da Vojvodina takımının altyapısında da forma giyen yıldız futbolcu, 2013 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

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2014 yılında 1 milyon Euro karşılığında KRC Genk'e transfer olan Sergej Milinkovic-Savic, 'da gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti ve 2015 yılında 18 milyon Euro karşılığında Lazio'nun yolunu tuttu.

Başarılı performansını Serie A'da da sürdüren Sırp yıldız, bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 65 milyon Euro.

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