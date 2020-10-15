Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da! İşte günün maçları (15 Ekim)
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Lig ekiplerinin yer aldığı 1. Tur heyecanı bugün 3 maçla tamamlanıyor. Orduspor-Arhavi, Tokat-Erbaa ve Isparta-Kemer karşı karşıya gelecek Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanancak zorlu mücadeleler A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı bugün oynanacak 3 maçla tamamlanacak. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupada 1. Tur'da Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele ediyor. Kupada bugün oynanacak Ordu- Arhavi, Tokat-Erbaa ve Isparta- Kemer maçları A Spor'dan şifresiz HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak. Birbirinden çekişmeli maçlar, koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Normal süre berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda kupada 2. Tur'a yükselen takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları; 20-21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.
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