15 Ekim 2020, Perşembe

FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında? Hakan Çalhanoğlu kariyeri

Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında? Hakan Çalhanoğlu kariyeri
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ile karşılaşan A 'mızda dikkat çeken isimlerden biri de olmuştu. Başarılı futbolcu, 2-0 geriye düştüğümüz ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan mücadelede takımımızın ilk golünü atarak geri dönüşte önemli rol oynamıştı. - Sırbistan maçının ardından futbolseverler "Hakan Çalhanoğlu kimdir?" "Hakan Çalhanoğlu ?" ve "" gibi soruları aratmaya başladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgil tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen ve pandemi sonrası gösterdiği etkili performansla Avrupa'ya damga vuran , ile oynanan maçta A 'mızın ilk golünü kaydederek maçın 2-0'da 2-2'ye gelmesinde başrol oynayan isimlerden biri olmayı başarmıştı. - Sırbistan maçının ardından futbolseverler Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun hayatı ve kariyeri...

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HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

8 Şubat 1994 tarihinde 'nın Mannheim kentinde dünyaya gelen Hakan Çalhanoğlu, futbola PSV Mannheim altyapısında başladı. SV Waldhof Mannheim ve Karlsruhe altyapılarında da forma giyen milli futbolcu, 2012 yılında Karlsruhe ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2012 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Hamburg'a transfer olan Hakan, aynı sezon Karlsruhe'ye kiralanmasının ardından 2014 yılında 14.5 milyon Euro karşılığında 'in yolunu tuttu.

Bundesliga ekibinde başarılı performansını devam ettiren milli yıldız, 3 sezon boyunda formasını terlettiği Leverkusen'in ardından 2017 yılında 23.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Serie A devi Milan'a satıldı.

Özellikle corona virüsü pandemisi sonrası gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu, 50 kez terlettiği milli formayla 11 gol kaydetti.

Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 23 milyon Euro.

Milli yıldıza övgü dolu sözler! "Avrupa'nın en formda oyuncusu"

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