Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında? Merih Demiral'ın oynadığı takımlar

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı konuk eden A Milli Futbol Takımı'mızda dikkat çeken isimlerden biri de Serie A devi Juventus forması giyen Merih Demiral olmuştu. Başarılı futbolcu, mücadelenin son dakikalarında çizgiden çıkardığı topla gündem olmayı başardı. Futbolseverler de Sırbistan maçının ardından arama motorlarında Merih Demiral ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında? Merih Demiral hangi takımlarda oynadı? Merih Demiral ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk eden A Milli Futbol Takımı'mız, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ay-Yıldızlı takımda dikkatleri çeken isimlerden biri de yıldız futbolcu Merih Demiral oldu. Başarılı stoper, EURO 2020 Elemeleri'nde oynanan İzlanda maçının ardından Sırbistan karşısında da çizgiden top çıkararak millilerin sahadan mağlup ayrılmamasında önemli rol oynadı. Futbolseverler de Sırbistan maçının ardından Merih Demiral ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. İşte milli yıldızımı Merih Demiral ile ilgili tüm bilgiler...

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısında 1.5 yıl forma giymesinin ardından Temmuz 2016'da Alcanenense'ye transfer oldu.

Portekiz ekibinde gösterdiği etkili performansla dikkatleri çeken Merih, Ocak 2017'de Sporting Lizbon'un B takımına kiralandı.

2018 yılında Portekiz devine transferinin ardından yeteri kadar forma şansı bulamayan 22 yaşındaki stoper, 2018'de Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giydi. Başarılı oyununu Süper Lig'de de gösteren Merih Demiral, Ocak 2019'da 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Akdeniz ekibine transfer oldu.

Aynı sezon İtalya ekibi Sassuolo'ya kiralanan yıldız futbolcu, İtalya'da gösterdiği performansla Serie A devi Juventus'un dikkatini çekti ve Sassuolo'nun Alanyaspor'a 8 milyon Euro karşılığında transfer olmasının ardından İtalyan ekibinden 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a satıldı.

Milli formayı 16 kez terleten Merih Demiral'ın Juventus ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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