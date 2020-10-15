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FUTBOL

Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında? Merih Demiral'ın oynadığı takımlar

Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında? Merih Demiral'ın oynadığı takımlar
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 Giriş Tarihi: 15.10.2020

Uluslar Ligi'nde 'ı konuk eden A 'mızda dikkat çeken isimlerden biri de Serie A devi forması giyen olmuştu. Başarılı futbolcu, mücadelenin son dakikalarında çizgiden çıkardığı topla gündem olmayı başardı. Futbolseverler de Sırbistan maçının ardından arama motorlarında Merih Demiral ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, ? Merih Demiral ? Merih Demiral hangi takımlarda oynadı? Merih Demiral ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Stadı'nda 'ı konuk eden A 'mız, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ay-Yıldızlı takımda dikkatleri çeken isimlerden biri de yıldız futbolcu oldu. Başarılı stoper, EURO 2020 Elemeleri'nde oynanan İzlanda maçının ardından Sırbistan karşısında da çizgiden top çıkararak millilerin sahadan mağlup ayrılmamasında önemli rol oynadı. Futbolseverler de Sırbistan maçının ardından Merih Demiral ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. İşte milli yıldızımı Merih Demiral ile ilgili tüm bilgiler...

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MERİH DEMİRAL KİMDİR?

5 Mart 1998 tarihinde 'de dünyaya gelen Merih Demiral, altyapısında 1.5 yıl forma giymesinin ardından Temmuz 2016'da Alcanenense'ye oldu.

Portekiz ekibinde gösterdiği etkili performansla dikkatleri çeken Merih, Ocak 2017'de 'un B takımına kiralandı.

2018 yılında Portekiz devine transferinin ardından yeteri kadar forma şansı bulamayan 22 yaşındaki stoper, 2018'de Aytemiz 'da kiralık olarak forma giydi. Başarılı oyununu 'de de gösteren Merih Demiral, Ocak 2019'da 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ekibine transfer oldu.

Aynı sezon ekibi Sassuolo'ya kiralanan yıldız futbolcu, İtalya'da gösterdiği performansla Serie A devi 'un dikkatini çekti ve Sassuolo'nun Alanyaspor'a 8 milyon Euro karşılığında transfer olmasının ardından İtalyan ekibinden 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a satıldı.

Milli formayı 16 kez terleten Merih Demiral'ın Juventus ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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