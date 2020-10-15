Aleksandar Mitrovic kimdir? Aleksandar Mitrovic kaç yaşında? Aleksandar Mitrovic hangi takımda oynuyor?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Sırbistan, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Millilerimiz, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı. Bu sonuçla gruptaki 2. beraberliğini alan Sırbistan'da en dikkat çeken isimlerden biri de Aleksandar Mitrovic oldu. Golcü futbolcu, mücadelenin 49. dakikasında penaltıdan attığı golle takımının iki farklı üstünlüğü yakalamasını sağladı. Zorlu maçın ardından futbolseverler Aleksandar Mitrovic ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. İşte Aleksandar Mitrovic'in hayatı ve kariyeriyle ilgili detaylar...

ALEKSANDAR MITROVIC KİMDİR?

16 Eylül 1994 tarihinde Sırbistan'ın Smederevo kentinde dünyaya gelen Aleksandar Mitrovic, futbola Partizan altyapısında başladı. Sırbistan'ın Teleoptik takımında kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki golcü, 2013 yılında 5 milyon Euro karşılığında Anderlecht'e transfer oldu.

Belçika ekibinde de etkili performansını sürdüren Mitrovic, Ocak 2015 yılında 18.5 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Newcastle United'ın yolunu tuttu.

2.5 sezon boyunca Newcastle United formasını terleten golcü futbolcu, Ocak 2018'de 600 bin Euro karşılığında Fulham'a kiralandı. Aleksandar Mitrovic, aynı sezon sonunda 24.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham'ın yolunu tuttu.

Bu sezon İngiltere'de 6 maçta boy gösteren Sırp golcü, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Aleksandar Mitrovic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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