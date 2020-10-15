15 Ekim 2020, Perşembe

FUTBOL

Aleksandar Mitrovic kimdir? Aleksandar Mitrovic kaç yaşında? Aleksandar Mitrovic hangi takımda oynuyor?

Aleksandar Mitrovic kimdir? Aleksandar Mitrovic kaç yaşında? Aleksandar Mitrovic hangi takımda oynuyor?
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.10.2020

Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız ile karşılaşan 'da dikkat çeken isimlerden biri de olmuştu. Golcü oyuncu, Ay-Yıldızlılar karşısında penaltıdan attığı golle Sırbistan'ın iki farklı üstünlüğü yakalamasını sağlamıştı. - Sırbistan maçının ardından futbolseverler arama motorlarına "?" "Aleksandar Mitrovic ?" ve "?" gibi soruları aratmaya başladı. Sırp futbolcu Aleksandar Mitrovic ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ile , Stadı'nda karşı karşıya geldi. Millilerimiz, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı. Bu sonuçla gruptaki 2. beraberliğini alan Sırbistan'da en dikkat çeken isimlerden biri de oldu. Golcü futbolcu, mücadelenin 49. dakikasında penaltıdan attığı golle takımının iki farklı üstünlüğü yakalamasını sağladı. Zorlu maçın ardından futbolseverler Aleksandar Mitrovic ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. İşte Aleksandar Mitrovic'in hayatı ve kariyeriyle ilgili detaylar...

Milli yıldıza övgü dolu sözler! "Avrupa'nın en formda oyuncusu"

ALEKSANDAR MITROVIC KİMDİR?

16 Eylül 1994 tarihinde Sırbistan'ın Smederevo kentinde dünyaya gelen Aleksandar Mitrovic, futbola Partizan altyapısında başladı. Sırbistan'ın Teleoptik takımında kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki golcü, 2013 yılında 5 milyon Euro karşılığında Anderlecht'e transfer oldu.

ekibinde de etkili performansını sürdüren Mitrovic, Ocak 2015 yılında 18.5 milyon Euro karşılığında ekibi 'ın yolunu tuttu.

2.5 sezon boyunca Newcastle United formasını terleten golcü futbolcu, Ocak 2018'de 600 bin Euro karşılığında Fulham'a kiralandı. Aleksandar Mitrovic, aynı sezon sonunda 24.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham'ın yolunu tuttu.

Bu sezon 'de 6 maçta boy gösteren Sırp golcü, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Aleksandar Mitrovic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Son dakika: Milli Takım'ın ilk 2 şansı zora girdi! İşte güncel puan durumu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Sergej Milinkovic-Savic kimdir? Sergej Milinkovic-Savic kaç yaşında? Sergej Milinkovic-Savic hangi takımda oynuyor? Sergej Milinkovic-Savic kimdir? Sergej Milinkovic-Savic kaç yaşında? Sergej Milinkovic-Savic hangi takımda oynuyor?
Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında? Merih Demiral'ın oynadığı takımlar Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında? Merih Demiral'ın oynadığı takımlar
Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında? Hakan Çalhanoğlu kariyeri Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında? Hakan Çalhanoğlu kariyeri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör