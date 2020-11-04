04 Kasım 2020, Çarşamba

FUTBOL

Giresunspor - Tekirdağspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Giresunspor - Tekirdağspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

3. tur maçında ile karşı karşıya gelecek. İki takım da kritik maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - Tekirdağspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. ile kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Tekirdağspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Tekirdağspor maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 13:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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