Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Giresunspor ile Tekirdağspor karşı karşıya gelecek. İki takım da kritik maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - Tekirdağspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Tekirdağspor kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Tekirdağspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Tekirdağspor maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 13:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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