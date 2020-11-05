Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sakaryaspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Sakaryaspor ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SAKARYASPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı 5 Kasım Perşembe günü saar 15:30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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