15 Ekim 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika: Milli Takım'ın ilk 2 şansı zora girdi! İşte güncel puan durumu

Milliler işi zora soktu! İşte güncel puan durumu
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

Son dakika: A , Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında 'ı konuk etti. Milliler 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

A , Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında 'ı konuk etti. Milliler mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken puanını 3'e yükseltti. İşte güncel puan durumu.

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