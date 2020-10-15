Milli yıldıza övgü dolu sözler! "Avrupa'nın en formda oyuncusu"

Belgrad'a sadece milli maçlar için uğrayan Sırbistan'ın 6'sı İtalya'da olmak üzere tüm oyuncuları yurt dışında oynuyor. Pozisyon bilgisi yüksek, top tekniği ve pas kalitesi çok iyi olan bir takıma karşı Milliler yanlış kadro tercihinin sıkıntısını yaşadı. Sırplar bizim kaptırdığımız toplarla hızlı hücuma çıktı. Oyun kuramadık, rakibin temaslı oyununa karşılık veremedik ve sinirlendik. Cengiz kanatlardan hızlı hücum edeceği alanları bulamadığı için etkili olamadı.