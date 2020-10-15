15 Ekim 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Milli yıldıza övgü dolu sözler! "Avrupa'nın en formda oyuncusu"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Sırbistan ile 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları zorlu karşılaşmaya köşelerinde yer verirken dikkat çeken ifadeler kullandılar. İşte spor yazarlarının Türkiye - Sırbistan maçı yorumları...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:05
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Milli yıldıza övgü dolu sözler! Avrupa'nın en formda oyuncusu

LEVENT TÜZEMEN - YİNE BİR GERİ DÖNÜŞ

Kusura bakma Şenol Hocam "Pandemi" dönemi seni olumsuz etkilemiş. Çünkü kararlarında ve tercihlerinde Milli Takım'ı EURO 2020'ye götürdüğün ayarlarında değilsin. Rusya'da eğer milliler bir geri dönüş yaptıysa ve galibiyeti kaçırdıysa bu senin yaptığın değişikliklerin ürünüdür.

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Milli yıldıza övgü dolu sözler! Avrupa'nın en formda oyuncusu

Tam bir "Lejyonerler takımı" görüntüsündeki Sırbistan'a karşı Mahmut'u stoperde oynatmak ve Umut Meraş'ı kulübeye çekip Hasan Ali'yi tercih etmek bir hataydı. 27. dakikada sakatlığını bahane edip oyundan çıkan Hasan Ali yediğimiz ilk golde büyük hata yaptı.

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Milli yıldıza övgü dolu sözler! Avrupa'nın en formda oyuncusu

Belgrad'a sadece milli maçlar için uğrayan Sırbistan'ın 6'sı İtalya'da olmak üzere tüm oyuncuları yurt dışında oynuyor. Pozisyon bilgisi yüksek, top tekniği ve pas kalitesi çok iyi olan bir takıma karşı Milliler yanlış kadro tercihinin sıkıntısını yaşadı. Sırplar bizim kaptırdığımız toplarla hızlı hücuma çıktı. Oyun kuramadık, rakibin temaslı oyununa karşılık veremedik ve sinirlendik. Cengiz kanatlardan hızlı hücum edeceği alanları bulamadığı için etkili olamadı.

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Milli yıldıza övgü dolu sözler! Avrupa'nın en formda oyuncusu

"VAR OLSAYDI HAKEMİN KARARI GEÇERSİZ OLACAKTI"

Şenol Hoca ilk yarıda yapmadığı "Mahmut öne, Okay savunmaya" değişikliğini ikinci golden sonra hayata geçirdi. Gerçi aleyhimize çalınan penaltı skandaldı. Eğer VAR olsaydı Bulgar hakemin kararı geçersiz olacaktı. FIFA gibi bir devin "VAR" sistemini uygulamaması şaşırtıcı.

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Milli yıldıza övgü dolu sözler! Avrupa'nın en formda oyuncusu

Hakan Çalhanoğlu'nun Kenan Karaman'la yaptığı mükemmel duvar pasından sonra attığı golde tek vuruşu yapması kaleci Dimitroviç'i avladı. Bu gol Milli Takım'ı toparladı ve moral getirdi. Ve milliler yine bir geri dönüşe imza atıp sahanın en iyilerinden Ozan Tufan'ın inatçılığı ve pozisyon takibi ile skoru 2-2'ye taşıdı.

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