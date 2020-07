Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları!

Spor camiası, yayınladıkları mesajlarla Kurban Bayramı'nı kutladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve kulüpler bayram mesajları yayınladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET KASAPOĞLU

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

VOLEYBOL FEDERASYONU

Spor Bakanlığı, federasyonlar ve kulüplerin paylaşımları şöyle;"Bayramlar yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ön plana çıktığı, sevgi ve saygının çoğaldığı önemli günlerdir.Ayasofya Camii'ne olan vuslatımızın gerçekleşmesi gibi sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, sağlık dolu nice bayramlar diliyorum.Kurban Bayramı'mız mübarek olsun.""Sevgi, saygı ve hoşgörü duygularımızı pekiştiren, manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel şekilde yaşanmasına vesile olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz.Covid-19 salgınına karşı ülkece verdiğimiz mücadeleye devam ederken bu bayramı ailelerimizle ve sevdiklerimizle bir arada kutlayacağız. Bu hastalıktan tamamen kurtulmak için hijyen, maske, mesafe kurallarına dikkat ederek bayramı coşku içerisinde geçireceğimize inanıyorum.Bu duygularla Kurban Bayramı'nın milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, futbol ailemizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum.""Bayramlar, bütün mesafelerin ötesine geçen, karşılıklı sevgi ve saygımızı birbirimize gösterdiğimiz en özel zamanlardır. Kardeşçe kucaklaşacağımız bayramlar için biraz daha bekleyeceğiz ama bu durum gönüllerimizin bir olmasına engel olmayacak.Bütün İslam alemi ve milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, samimiyetimizi ve dirayetimizi asla kaybetmeyeceğimiz, sağlık dolu nice bayramlar dilerim."



"Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar dileriz."

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ



"Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularını bir arada yaşamamıza vesile olan Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor;



Toplumuzun sağlığı için koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uymamız gereken kuralları unutmadan geçireceğimiz bayramın, tüm İslam alemine, milletimize ve camiamıza, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

GALATASARAY

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

BB ERZURUMSPOR

HATAYSPOR

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

GÖZTEPE

DİĞER

"Dayanışma duygusunun pekiştiği, dini ve milli değerlerimizin en önemli unsurlarından olan paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz.""Aziz milletimizi; barış, dostluk ve yardımlaşma duyguları etrafında kenetleyen, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini sağlayan bayramlar; örf ve adetlerimizin sevgi ve saygı bağları ile sergilendiği, manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı son derece kıymetli günlerdir.Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte tüm Camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum.""Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nı hatırlıyorum... Futbolcularımız, teknik heyetimiz, camiamızın ileri gelenleri ve kulüp çalışanlarımız ile birlikte 13 Ağustos günü tesislerimizde bir araya gelerek bayramlaşmış, birlik ve beraberlik duygusunu tüm yoğunluğuyla hissettiğimiz bir gün yaşamıştık. Bugün kalabalık bir tören yapma imkanından mahrumuz. İçinden geçtiğimiz türbülans, bizleri şimdilerde sıcak kucaklaşmalardan yoksun bırakıyor olsa da bayram mutluluğunu yaşamaktan uzak kalmamalıyız. Trabzonspor camiası olarak bu bayramı, belki herkesten daha mutlu, herkesten daha coşkulu kutlayacağız. Çünkü futbol A takımımız, uzun yıllardır süregelen kupa özlemimize son verdi ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu sene Süper Lig'de vuslata erememiş olsak da kupasız geçen on yılın ardından kazandığımız bu kupa son derece anlamlıdır.Ben bu özel bayram günlerini her türlü özlemin son erdiği bir vuslat zamanı kabul ediyorum. Bu Kurban Bayramı hepimiz için sadece kupa hasretinin son bulduğu değil, dargınların barıştığı, sevenlerin kavuştuğu ve her türlü özlemin son bulduğu bir bayram olsun.Sevgi, saygı, dayanışma ve anlayışın pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçirmek dileğiyle, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.""Mübarek Kurban Bayramımız Kutlu Olsun...""Kurban Bayramı ülkemize, İslam âlemine, bütün insanlığa, camiamıza huzur, sağlık, barış ve mutluluk getirsin.""Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu güçlendiren, paylaşmanın ve bereketin anlam kazandığı bir #KurbanBayramı temennisiyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun.""Kurban bayramımız mübarek olsun. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle.""Koç Kurban Bayramı tüm ailemize; sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Bayramımız kutlu olsun!""Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor; sevdiklerinizle nice sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyoruz."