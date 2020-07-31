Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları!

Spor camiası, yayınladıkları mesajlarla Kurban Bayramı'nı kutladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve kulüpler bayram mesajları yayınladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET KASAPOĞLU

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

VOLEYBOL FEDERASYONU

Spor Bakanlığı, federasyonlar ve kulüplerin paylaşımları şöyle;"Bayramlar yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ön plana çıktığı, sevgi ve saygının çoğaldığı önemli günlerdir.Ayasofya Camii'ne olan vuslatımızın gerçekleşmesi gibi sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, sağlık dolu nice bayramlar diliyorum.Kurban Bayramı'mız mübarek olsun.""Sevgi, saygı ve hoşgörü duygularımızı pekiştiren, manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel şekilde yaşanmasına vesile olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz.Covid-19 salgınına karşı ülkece verdiğimiz mücadeleye devam ederken bu bayramı ailelerimizle ve sevdiklerimizle bir arada kutlayacağız. Bu hastalıktan tamamen kurtulmak için hijyen, maske, mesafe kurallarına dikkat ederek bayramı coşku içerisinde geçireceğimize inanıyorum.Bu duygularla Kurban Bayramı'nın milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, futbol ailemizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum.""Bayramlar, bütün mesafelerin ötesine geçen, karşılıklı sevgi ve saygımızı birbirimize gösterdiğimiz en özel zamanlardır. Kardeşçe kucaklaşacağımız bayramlar için biraz daha bekleyeceğiz ama bu durum gönüllerimizin bir olmasına engel olmayacak.Bütün İslam alemi ve milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, samimiyetimizi ve dirayetimizi asla kaybetmeyeceğimiz, sağlık dolu nice bayramlar dilerim."



"Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar dileriz."

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ



"Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularını bir arada yaşamamıza vesile olan Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor;



Toplumuzun sağlığı için koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uymamız gereken kuralları unutmadan geçireceğimiz bayramın, tüm İslam alemine, milletimize ve camiamıza, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

GALATASARAY

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

BB ERZURUMSPOR

HATAYSPOR

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

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