İspanya La Liga'da heyecan 34. hafta maçlarıyla devam etti. Lider Real Madrid evinde Cadiz'i 3-0 mağlup etti. Barcelona ise deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid şampiyonluğunu garantiledi.