İspanya La Liga'da heyecan 34. hafta maçlarıyla devam etti. Lider Real Madrid evinde Cadiz'i 3-0 mağlup etti. Barcelona ise deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid şampiyonluğunu garantiledi.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. A Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği eflatun-beyazlılar, La Liga'da bitime 4 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

34. hafta maçlarında Real Madrid sahasında Cadiz'i ağırladı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi 3-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin ekibi, yoluna kayıpsız devam ederek puanını 87'ye yükseltti.

Barcelona ise deplasmanda Girona ile kozlarını paylaştı. Katalan ekibinin karşılaşmadan 4-2 mağlubiyetle ayrılmasıyla La Liga şampiyonluğu matematiksel olarak Real Madrid'in oldu.

REAL MADRID'İN 36. ŞAMPİYONLUĞU!

2023-24 sezonunu zirvede bitirmeyi garantileyen Real Madrid, 36. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmüş oldu.

ARDA GÜLER İLK KEZ!

Genç yıldız Arda Güler, profesyonel kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Arda Güler, lig şampiyonluğuna da Real Madrid formasıyla ulaştı.