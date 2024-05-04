İspanya La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, mücadele sonrası milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili de konuştu. İşte o sözler...

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'i 3-0 yenerek haftayı kayıpsız kapattı. Eflatun-beyazlılarda forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 66 dakika sahada kaldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, mücadele sonrası karşılaşmayı değerlendirirken, Arda ile ilgili de konuştu.

"YAPMASI GEREKENİ YAPTI"

İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler çok genç ve sahada yapması gerekeni yaptı. Geçiş dönemini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gençler sürekli gelişiyor. Ben Real Madrid'e maçlar kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil." dedi.