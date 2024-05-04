İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti.

Ev sahibi takım, rakibini 5-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 12 (p), 35, 45+3 (p) ve 54. dakikalarda Erling Haaland ile 85. dakikada Julian Alvarez kaydetti. Wolverhampton'ın tek golüyse 53. dakikada Hwang Hee-chan'dan geldi.

Bir maç eksiği bulunan Manchester City, bu sonuçla puanını 82'ye yükselterek Arsenal'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 16. yenilgisini alan Wolverhampton ise 46 puanda kaldı.