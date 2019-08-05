Ivan Bebek saldırıya uğradı!

Hırvat hakem Ivan Bebek, ülkesinde yönettiği maç sonrasında bazı taraftarların fiziksel saldırsına uğradı.

Hırvatistan ekiplerinden Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb arasında oynanan mücadelede verdiği kararlar nedeniyle taraftarların tepkisini çeken hakem Ivan Bebek, mücadele sonrası gittiği bir gece kulübünün çıkışında saldırıya uğradı.

Kulüpten çıktıktan sonra arabasına giderken saldırıya uğrayan Hırvat hakem saldırganların arkadan gelip kendisine vurmaya başladığını söyledi.

Saldırı sonra Ivan Bebek güvenlik görevlilerinden yardım istedi.



"HALA OLANLARA İNANAMIYORUM!"



Saldırının ardından yaşadıklarını anlatan Ivan Bebek, "Gözüm ve kulağım ağrıyor. Boynumun üst kısmında, omuz ve boyun bölgesinde yaralar mevcut. Kısa sürede çalışabileceğimi sanmıyorum. Hala olanlara inanamıyorum" dedi.

FIFA kokartlı Hırvat hakemin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.







FENERBAHÇE MAÇI SONRASI DA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bebek, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Braga ile oynadığı maçı da yönetmiş, sarı lacivertli 3 futbolcuyu kırmızı kartla ihraç etmiş ve kararlarıyla büyük tepki toplamıştı.