05 Ağustos 2019, Pazartesi

FUTBOL

Ivan Bebek saldırıya uğradı!

Ivan Bebek saldırıya uğradı!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 Giriş Tarihi: 05.08.2019

Hırvat hakem , ülkesinde yönettiği maç sonrasında bazı taraftarların fiziksel saldırsına uğradı.

Hırvatistan ekiplerinden ile Lokomotiva Zagreb arasında oynanan mücadelede verdiği kararlar nedeniyle taraftarların tepkisini çeken hakem , mücadele sonrası gittiği bir gece kulübünün çıkışında saldırıya uğradı.

Kulüpten çıktıktan sonra arabasına giderken saldırıya uğrayan Hırvat hakem saldırganların arkadan gelip kendisine vurmaya başladığını söyledi.

Saldırı sonra Ivan Bebek güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

"HALA OLANLARA İNANAMIYORUM!"

Saldırının ardından yaşadıklarını anlatan Ivan Bebek, "Gözüm ve kulağım ağrıyor. Boynumun üst kısmında, omuz ve boyun bölgesinde yaralar mevcut. Kısa sürede çalışabileceğimi sanmıyorum. Hala olanlara inanamıyorum" dedi.

kokartlı Hırvat hakemin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



FENERBAHÇE MAÇI SONRASI DA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bebek, 'nin Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Braga ile oynadığı maçı da yönetmiş, sarı lacivertli 3 futbolcuyu kırmızı kartla ihraç etmiş ve kararlarıyla büyük tepki toplamıştı.

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