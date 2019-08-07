Atv'de süper heyecan

Şampiyon Galatasaray ile kupa finalisti Akhisar bugün 21.30’da TFF Süper Kupa’yı almak için Eryaman Stadı’nda sahne alacak. Aslan altıncı, Akhisarspor ise ikinci kupasının peşinde

Futbolseverler heyecanla bu maçı bekliyor... Sezon bittikten sonra en güzel oyuna hasret kalanlar bugün ATV ekranlarında futbola doyacak. Bir tarafta şampiyonluğa ulaşan ve Türkiye Kupası'nı kazanan G.Saray, karşısında kupada final oynayıp burada olmayı hak eden Akhisarspor. Eryaman Stadı'nda 21.30'da başlayacak mücadeleyi ATV, HD kalitesinde ekranlara taşıyacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak.

Galatasaray bu kupayı daha önce 5 kez müzesine götürdü. Akhisar ise geçtiğimiz sezon Cimbom'u devirerek ilk kez bu kupayı kazanmıştı. Bugün iki takımın hedefi de evlerine yeni bir kupayla dönmek olacak. Sarı-kırmızılılarda, Afrika Kupası'nda oynadıktan sonra izni yeni biten ve ilk idmanına dün çıkan Mbaye Diagne kadroda yer almıyor. Teknik direktör Fatih Terim, forvette yeni transfer Ryan Babel'e şans tanıyacak.

4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Aslan ilk resmi maçı olan Akhisar'a kadar 4 hazırlık karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Bordeaux'yu 3-1, Panathinaikos'u 2-1 mağlup etti. RB Leipzig'e 3-2, Augsburg'a ise 4-1 yenildi.

YENİLERİN HEYECANI

Galatasaray bu yaz Adem, Babel, Ozornwafor, Jimmy, Şener, Okan, Seri ve Emre Mor'u transfer etti. Sakatlığı devam eden Şener haricindeki futbolcular ilk kez forma giyme şansına sahipler.

ÇOK CİDDİ BİR MAÇ

Fatih Terim cezalı olduğu için yardımcısı Levent Şahin basın toplantısına katıldı. Şahin "Geçen sezonun şampiyon takımı olarak buraya geldik. İki kupa aldık. Bunun için tüm camiayı tebrik ediyorum" dedi. KAPTAN Selçuk İnan ise, "Yne çok zor bir maç olacak. Sanıyorum bu Akhisarspor ile üçüncü finalimiz. Kolay gözükebilir ama finale çıkmak, kupayı kazanmak için mücadele etmek kolay değil" diye konuştu.

RAKİP GÜÇLÜ

Akhisar'ın hocası Mehmet Altıparmak şunları söyledi: "Geçen sene bu kupayı aldık. Evimize TFF Süper Kupa'yı kazanarak dönmek istiyoruz. Galatasaray çok güçlü bir rakip ancak biz de güçlü rakipleri devire devire geldiğimiz için bu finale ulaştık"

İMPARATOR 20. KUPAYI İSTİYOR

Akhısar maçı Fatih Terim için de çok önemli. Galatasaray'ın başında 19 kupa kazanan efsane teknik adam, 20. büyük zaferi için sabırsızlanıyor.

HAT-TRİCK İHTİMALİ

Fatih Terim, 2019 yılı içinde şampiyonluk ve Türkiye Kupası sevincini yaşadı. TFF Süper Kupa'yı da alırsa bu yılı 3 kupayla birden tamamlamış olacak.

KULÜBEDE OLAMAYACAK

PFDK, Aslan'ın teknik direktörü Fatih Terim'e 3 maç ceza vermişti. Cezanın birini geçen sezon son hafta çeken İmparator, bugünkü Akhisar karşılaşmasında kulübede olamayacak. Yardımcısı Levent Şahin, onun görevini üstlenecek.

TAKTİĞİNİ ANLATTI

Cimbom, Akhisarspor maçının hazırlıklarını dün İstanbul'da yaptığı son antrenmanla tamamladı. Fatih Terim, taktik tahtasının önünde topladığı öğrencilerine Akhisarspor'u devirme planlarını detaylı şekilde anlattı.