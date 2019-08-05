05 Ağustos 2019, Pazartesi

FUTBOL

Liverpool Adrian'ı transfer etti

Liverpool'dan kaleci transferi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.08.2019

ekibi , son olarak 'da oynayan İspanyol kaleci Adrian'ı etti.

Kulübü, Belçikalı Simon Mignolet'nin 'e transferinin ardından Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in yedeği olarak 32 yaşındaki Adrian'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Adrian San Miguel del Castillo ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

'da 2013'ten itibaren forma giymeye başlayan Adrian, geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrıldı. Tecrübeli kaleci, West Ham United'daki 6 yıllık kariyerinde 150 maçta görev aldı.

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