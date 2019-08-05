05 Ağustos 2019, Pazartesi

FUTBOL

Maguire Manchester United'da

Maguire Manchester United'da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.08.2019

takımlarından , savunma oyuncusu Harry Maguire'ı Leicester City'den transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ile Leicester City, 26 yaşındaki stoperin transferi konusunda anlaştı. Maguire ile 6+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Manchester United, Maguire'ın bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 80 milyon sterlin (87 milyon avro) karşılığında gerçekleştiğini paylaştı.

İddialar doğruysa Maguire, futbol tarihinin bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak. Transfermarkt'ın verilerine göre Juventus, Matthijs de Ligt için 85,5 milyon, Liverpool da Virgil van Dijk için 84,65 milyon avro ödemişti.

Sheffield United altyapısından yetişen Maguire, 2017 yazında Leicester City'ye gitmeden önce ve kulüplerinde oynadı. Maguire, İngiltere formasını ise 20 kez giydi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Aboubakar bombası patladı! Hemen... Aboubakar bombası patladı! Hemen...
Guardiola gördüğü sarı kartla tarihe geçti Guardiola gördüğü sarı kartla tarihe geçti
Guardiola gördüğü sarı kartla tarihe geçti Guardiola gördüğü sarı kartla tarihe geçti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör