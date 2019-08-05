05 Ağustos 2019, Pazartesi

FUTBOL

Cagliari, Nainggolan'ı kiraladı

Cagliari Nainggolan'ı kiraladı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.08.2019

(Serie A) ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı kiraladı.

Cagliari Kulübü, 31 yaşındaki Nainggolan'ın bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Daha önce 2010-2014 yıllarında da Cagliari forması giyen Nainggolan, geçen sezon Inter'de 36 maça çıktı ve 7 gol attı.

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