UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek Devler Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'te oynanan mücadelede Fenerbahçe, Shakhtar'ı 1-0 yenerek Devler Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini aldı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 56. dakikada Vedat Muriç kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini alarak 8 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler, Roma ve Slavia Prag ile berabere kalırken Liverpool'u mağlup etmiş, Aston Villa'ya ise mağlup olmuştu.

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ise 5 maç sonunda 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puanda kaldı.

DEVLER LİGİ'Nİ 2'DE 2 İLE KAPATTIK

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Aston Villa'yı yenmesinin ardından Fenerbahçe'nin de Shakhtar'ı devirmesiyle Türk ekipleri, Devler Ligi'nde haftayı 2'de 2 ile kapatmış oldu.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.

46 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim oldu.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 kez sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı.

Gruplarda oynanan 2 Porto mücadelesinde ve 1 Dinamo Kiev maçında forma giyen Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'nin başında Shakhtar Donetsk mücadelesinde boy göstererek ilki yaşadı.

Öte yandan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi maçı kazanan ilk Türk teknik direktör oldu.

TARİHTE İLK KEZ 2 TÜRK TEKNİK ADAM KARŞI KARŞIYA GELDİ

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi, 2 Türk teknik adamın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geldiği mücadele olarak tarihe geçti.

Atletico Madrid'de ve A Milli Futbol Takımı'nda birlikte oynayan Arda Turan ile Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

14. dakikada ev sahibi ekibin yarı alanından çıkmaya çalıştığı sırada İsmail'in kaptığı topla önce Greenwood, ardından Muric buluştu. Bu futbolcunun ceza alanı sağ çaprazında sol ayağıyla yaptığı vuruşta, savunma son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

17. dakikada Kerem'in sol taraftan ortaladığı topa ceza alanında yükselen Muric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Muric, topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından Muric'in Matviyenko'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

23. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı korner atışında Muric'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada Greenwood'un ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Riznyk falsolu gelen topu son anda uzaklaştırdı.

30. dakikada Traore ile verkaç yapan Alisson'un ceza yayı içinden sert şutunda, top az farkla auta gitti.

40. dakikada Tobias'ın pasıyla ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Alisson'un yerden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

41. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, kaleci Riznyk son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

56. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kante'nin kaptığı topla sağ taraftan takımını atağa kaldıran Greenwood, ceza alanına girdikten sonra yerden vurdu. Kaleci Riznyk'in çeldiği topu Muric kaleye gönderdi: 0-1

60. dakikada Nazaryna'nın ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

67. dakikada Nazaryna'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Ederson topu iki hamlede kontrol etti.

90+2. dakikada Lukaku'nun ceza alanına girer girmez yerden vuruşunda, kaleci Riznyk ayağıyla golü engelledi.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.