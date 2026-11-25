Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşısında Vedat Muriç ile bulduğu golün VAR incelemesi sonrası iptal edilmesi tartışma yarattı. Hakem Michael Oliver'ın monitöre davet edilmeden karar vermesi IFAB protokolü açısından gündeme gelirken, faul ve ofsayt gibi pozisyonlarda uygulanması gereken VAR prosedürleri arasındaki fark dikkat çekti. Kurallar ne diyor? İşte tüm ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin Vedat Muriç ile bulduğu golün VAR incelemesi sonrası iptal edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Hakem Michael Oliver'ın pozisyonu saha kenarındaki monitörden izlemeye davet edilmeden karar vermesi, VAR protokolünün uygulanışını gündeme taşıdı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada top, savunmada Mikola Matviyenko'ya çarparak direğe yöneldi. Pozisyonu takip eden Vedat Muriç, topu ağlara gönderdi. Ancak Shakhtar Donetskli futbolcuların faul itirazlarının ardından VAR devreye girdi ve hakem, Muriç'in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

HANGİ DURUMLARDA MONİTÖR İNCELEMESİ YAPILMALI?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından yayımlanan VAR protokolünde, pozisyonların değerlendirilmesinde olgusal (factual) ve yoruma dayalı (subjective) kararlar arasında ayrım yapılıyor.

Protokole göre ofsayt, topun oyun alanının içinde veya dışında olması, ihlalin ceza sahası içinde ya da dışında gerçekleşmesi ve temas noktasının belirlenmesi gibi olgusal konularda VAR'ın hakeme doğrudan bilgi vermesiyle karar alınması genellikle uygun görülüyor.

Buna karşılık faulün şiddeti, müdahalenin niteliği ve bir temasın faul oluşturup oluşturmadığı gibi yoruma dayalı konularda saha kenarı monitöründen inceleme (OFR) yapılması uygun görülüyor.

IFAB, özellikle yoruma dayalı kararlarda hakemin pozisyonu kendisinin izlemesini öngören bu yöntemi tavsiye ediyor. Ancak protokolde her yoruma dayalı pozisyonda monitör incelemesinin zorunlu olduğu belirtilmiyor. Nihai kararın sorumluluğu ise her durumda hakeme ait.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDE TARTIŞMA YARATAN NOKTA

Muriç'in rakibine müdahalesinin faul olup olmadığı, yalnızca temasın gerçekleşip gerçekleşmediğiyle değil, müdahalenin niteliğiyle ilgili bir değerlendirme gerektiriyor.

Bu nedenle pozisyonun yoruma dayalı bir karar kapsamında ele alınması ve hakemin saha kenarı monitörüne davet edilmesi, IFAB protokolündeki genel uygulamaya uyulması gerekirdi.

Hakemin VAR odasından aldığı bilgi doğrultusunda monitöre gitmeden karar vermesi ise standart VAR uygulamasının dışında bir uygulama.



IFAB VAR PROTOKOLÜNÜN 4. BÖLÜMÜNDE YAPILAN AYRIM