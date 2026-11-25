Fenerbahçe Vedat Muriç ile Shakhtar'a karşı önde!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Vedat Muriç'in 56. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.
Maçın 56. dakikasında temsilcimiz, Greenwood'la tehlikeli geldi. İngiliz futbolcunun sağ çaprazdan vurduğu şutta seken topu tamamlayan Vedat Muriç, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
Vedat Muriççç!! Temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar karşısında deplasmanda 1-0 öne geçti! ⚽ #UCL https://t.co/QAVQhFTtsx— TRT Spor (@trtspor) November 25, 2026