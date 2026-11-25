UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Devler Ligi grup aşamasında 3 maçı kaldı. İşte Fenerbahçe'nin gelecek fikstürü...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Londra'daki Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 56. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 8'e yükselten Fenerbahçe, lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna kalma hedefini sürdürdü. Emre Belözoğlu'nun öğrencilerini Şampiyonlar Ligi'nde üç kritik karşılaşma daha bekliyor. İşte Fenerbahçe'nin kalan maçları...

FENERBAHÇE'NİN PUANI 8 OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, topladığı 8 puanla üst tur iddiasını güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlaması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise son 16'ya kalabilmek için play-off turunda mücadele edecek.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

9 Aralık 2026 – 23.00: LASK-Fenerbahçe

20 Ocak 2027 – 20.45: Fenerbahçe-Villarreal

27 Ocak 2027 – 23.00: Atletico Madrid-Fenerbahçe

HEDEF İLK 8

Fenerbahçe, kalan üç karşılaşmada alacağı sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girme mücadelesini sürdürecek. Sarı-lacivertliler, önce Avusturya deplasmanında LASK karşısında puan arayacak. Ardından sahasında Villarreal'i ağırlayacak olan Kanarya, lig aşamasının son haftasında Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.