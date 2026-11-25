Fenerbahçe'nin Muriç ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi!

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ağları havalandıran Muriç'in golü, sarı-lacivertlilerin itirazlarına rağmen geçerlilik kazanmadı.