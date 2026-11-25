Fenerbahçe'nin Muriç ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi!
Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ağları havalandıran Muriç'in golü, sarı-lacivertlilerin itirazlarına rağmen geçerlilik kazanmadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin bulduğu gol, faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Mücadelenin 17. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan ceza sahasına ortasını gönderdi. Savunmada Mikola Matviyenko'ya çarpan top direğe dokunarak kale sahasına düştü. Pozisyonu takip eden Vedat Muriç, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Ancak golün ardından Shakhtar Donetskli futbolcular faul itirazında bulundu. Hakem, VAR'dan gelen talimatı dinledikten sonra Muriç'in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle Fenerbahçe'nin golünü geçerli saymadı.
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Vedat Muriç'in golü faul gerekçesiyle iptal edildi. #UCL https://t.co/aiK17xBFAq— TRT Spor (@trtspor) November 25, 2026