Fenerbahçe, Londra'da yakaladığı net gol fırsatlarını değerlendiremedi. Oğuz Aydın ve Romelu Lukaku ile gole çok yaklaşan sarı-lacivertlilerin Greenwood ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Fenerbahçe, Londra'da oynanan karşılaşmada yakaladığı net gol fırsatlarını değerlendirmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, özellikle Oğuz Aydın, Muriç ve Romelu Lukaku ile gole yaklaşmasına rağmen son vuruşlarda istediğini alamadı. Fenerbahçe'nin kaçırdığı pozisyonlar mücadeleye damga vurdu.

OĞUZ AYDIN'IN VURUŞUNU RIZNYK ÇIKARDI

Karşılaşmanın 41. dakikasında İsmail Yüksek, orta yuvarlağın sağında yaptığı baskıyla topu kazandı ve savunma arkasına hareketlenen Oğuz Aydın'ı gördü. Hızla ceza sahasına giren Oğuz, sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu. Ancak kaleci Riznyk, parmaklarının ucuyla yaptığı müdahaleyle topu kornere çeldi.

MURİÇ'İN ASİSTİ OFSAYTA TAKILDI

Dakikalar 58'i gösterdiğinde Archie Brown, sol kanattan savunma arkasına sarkan Vedat Muriç'e ara pasını gönderdi. Ceza sahasına kadar ilerleyen Muriç, sağındaki müsait durumdaki Greenwood'a pasını çıkardı. Greenwood'un vuruşunda top ağlarla buluştu ancak yardımcı hakemin bayrağı havaya kalktı. Pozisyon ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

LUKAKU KARŞI KARŞIYA POZİSYONDA FIRSATI KAÇIRDI

Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bir kez daha gole çok yaklaştı. 90+2. dakikada İrfan Can Kahveci, üçüncü bölgede kazandığı topun ardından merkezde boş kalan Romelu Lukaku'ya nefis bir ara pası gönderdi.

Topla birlikte ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Lukaku, sol ayağıyla sağ köşeye vurdu. Ancak kaleci Riznyk, gole izin vermeyerek topu çıkardı.