Fenerbahçe'nin yıldızına Komşu'dan sürpriz talip!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli günlerden geçiyor. Bonservisi sarı-lacivertli kulüpte bulunan yıldız isme Yunanistan devinin talip olduğu öne sürülürken, yeni yabancı kuralının etkisiyle kadrodaki yabancı futbolculardan birçoğunu göndererek yeni transferlere kontenjan açmak isteyen Fenerbahçe'nin satışa sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 09.07.2026 09:58