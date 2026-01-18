Jean-Philippe Mateta KİMDİR? Mateta kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri
Premier Lig'deki etkileyici performansıyla öne çıkan Jean-Philippe Mateta, futbol kamuoyunun yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Fizik gücü, teknik kapasitesi ve sahadaki üretkenliğiyle transfer söylentilerinin merkezine yerleşen başarılı golcü, Türk kulüpleriyle anılmasıyla da gündemde. Mateta'yı daha yakından tanımak isteyen futbolseverler "Jean-Philippe Mateta kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt ararken, yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri özellikle dikkat çekiyor. İşte Jean-Philippe Mateta'nın kariyerine dair öne çıkan detaylar ve istatistikleri...
JEAN-PHILIOOE MATETA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Jean-Philippe Mateta, 28 Haziran 1997 tarihinde Fransa'nın Sevran bölgesinde dünyaya geldi. 1,92 metrelik boyu ile dikkat çeken Mateta, aktif futbolculuk kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam ediyor.
JEAN-PHILIOOE MATETA MEVKİSİ NE?
Hücum yollarında rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatmayı sürdüren Jean-Philippe Mateta santrafor mevkisinde oynuyor. Başarılı performansıyla Fransa Milli Takımı'na da çağrılan Mateta sağ ayağını kullanıyor.
JEAN-PHILIOOE MATETA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Chateauroux'ta başlayan Jean-Philippe Mateta'nın kariyeri şöyle:
2015-2016 Châteauroux B 2015-2016 Châteauroux 2016-2017 Lyon B 2016-2018 Lyon 2017-2018 Le Havre (Kiralık) 2018-2021 Mainz 05 2021-2022 Crystal Palace (Kiralık) 2021- Crystal Palace
JEAN-PHILIOOE MATETA İSTATİSTİKLERİ
Fransa, Almanya ve İngiltere'de gösterdiği performansla yükselişini sürdüren Jean-Philippe Mateta'nın istatistikleri şu şekilde:
-342 maç -129 gol -21 asist
Fransa Milli Takımı'nda 3 maçta forma giyen Jean-Philippe Mateta, bu karşılaşmalarda 2 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı.
JEAN-PHILIOOE MATETA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Jean-Philippe Mateta piyasa değeri 40 milyon euro.