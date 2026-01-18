Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler kritik maçtan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı.

İŞTE 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Jo, Ogundu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Fenerbahçe, transfer gündemindeki iddialı hamleleriyle son günlerde spor kamuoyunun odağında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin, Chelsea ve dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'yi radarına aldığı yönündeki haberler manşetleri süslerken, teknik direktör Domenico Tedesco ise tüm dikkatini ligdeki başarılı grafiğin devamına çevirmiş durumda.

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Yılın başında Türkiye Süper Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte kalite farkını kapatmaya başladığını net şekilde ortaya koydu. Tedesco yönetimindeki ekip, tüm kulvarlarda oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı. Bu süreçteki tek yenilgi, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet oldu.

Alanyaspor karşılaşması, Fenerbahçe'nin 20 Aralık'tan bu yana ligdeki ilk sınavı oldu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son iki maçında Konyaspor'u 4-0, Eyüpspor'u ise 3-0 yenerek formda bir görüntü sergilemişti.

Ev sahibi Alanyaspor ise istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Akdeniz ekibi, tüm kulvarlarda 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve 23 Kasım'da Kasımpaşa'ya mağlup olduktan sonra bir daha kaybetmedi. Ancak Joao Pereira'nın öğrencileri, ligde oynadıkları 17 maçın 9'unda sahadan beraberlikle ayrıldı. Son üç lig maçında ise yalnızca 1 gol kaydetmeleri hücumdaki üretkenlik sorununu gözler önüne seriyor.

Buna karşın Alanyaspor, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta kalesini gole kapattı. 21 Aralık'ta ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümruk'ü 2-0 mağlup eden turuncu-yeşilliler, hafta içinde Türkiye Kupası'nda aynı rakiple 2-2 berabere kaldı.

