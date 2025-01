Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'ye, Brezilya ekibi Bragantino'dan kiralıktan geri dönen Lincoln Henrique sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Henrique yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız." ifadelerine yer verdi.