Kanal D'nin en sevilen yapılmları arasında yer alan Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin hayranları, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya'nın yeni bölüm konusunu ve fragmanını araştırıyor. Peki Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Büşra Develi'nin yer aldığı Eşref Rüya, ekranların en sevilen yapımları arasında yerini aldı. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da izleyicilerden tam puan alan Eşref Rüya'nin yeni bölüm fragmanı ve neler yaşanacağı da merak konusu oldu. İşte Eşref Rüya 8. bölüm fragmanı...

Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayın... Eşref Rüya tüm bölümler için tıklayın...

EŞREF RÜYA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Nisan, Eşref'le arasındaki duygusal gerilim devam ederken kendi bildiği yoldan gitmekte kararlıdır. Kadir'in Nusret'le iş birliği devam ederken tesbihin Yakup Baba'nın eline geçmesi, Kadir için büyük bir tehdit oluşturur. Yetimler'e ihanetin sonuçlarını gayet iyi bilen Kadir, Eşref'i bitirmek uğruna ne kadar ileri gitmeyi göze alacak?

Nisan'la ilişkisinde kesin bir karar vermiş olan Eşref, Nisan'ın beklenmedik hamlesi karşısında duygularına hakim olmayı başarabilecek midir? Yetimler'in tehlikeye girdiği noktada Nusret Ağa'yla yüzleşmeyi kabul eden Eşref, yeraltı dünyasında yankı uyandıracak sürpriz bir hamleyle dengelerin yeniden değişmesine sebep olacak.

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Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.