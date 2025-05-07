Galatasaray'dan sol beke 22'lik yıldız! Cimbom'dan yeni sezon bombası

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol bek takviyesi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar... (DIŞ HABER)

ENES ARSLAN| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2025- 12:58 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025- 13:13