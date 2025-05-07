Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı.
Sahada ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışmaları yaptılar.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Jayden Oosterwolde takımla yapılan çalışmanın tamamında yer aldı. Ligde son 2 maçta kadroda olmayan Allan Saint-Maximin'in tedavisine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.