Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ahli Jeddah sahasında Al Taawon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ahli Jeddah - Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ahli Jeddah ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLI JEDDAH - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ahli Jeddah - Al Taawon maçı 7 Mayıs Çarşamba günü saat 19.25'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.