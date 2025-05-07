Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Raed sahasında Riyadh'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Raed - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Raed - Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Raed ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Raed - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RAED - AL HILAL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Raed - Al Hilal Riyadh maçı 7 Mayıs Çarşamba günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL RAED - AL HILAL RIYADH MAÇI MUTHEMEL 11'LER

Al Raed: Moreira; Al-Rajeh, Gonzalez, Qasmi, Al-Yousef; Hazazi, Normann, Abeid; Sayoud, El Berkaoui, Bouzok

Al-Hilal Riyadh: Bounou; Al-Shahrani, Koulibaly, Al Bulaihi, Lodi; Neves, Milinkovic-Savic, Malcom, Leonardo, Al-Dawsari; Mitrovic