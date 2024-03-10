Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ardında sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

İlk devre istediğimiz topu oynayamadık ama bunun nedenleri var. Kadıköy'e gelen bütün misafirlerimiz birbirlerinden alışkanlık etti herhalde, yerde yatarak oyuncularımızın konsantrasyonunu bozuyorlar.

Dördüncü hakeme söyledim, bir oyuncu var 4 faulü var sarı kart görmüyor. Bizim oyuncularımız ilk faulde sarı kart görüyor. 'Bu sarı kart değil mi' diyorum, 'Daha oyunun başı diyor'.

Sakatlanan oyuncu doktorla kenara geliyor, 1 saniye sonra oyuna giriyor. Sürekli oyunu durdurarak hızımızı kesiyorlar. Bunun bir kuralı da yok! İkinci yarı da oyunun içinde kalarak maçı kazandık. Taraftarlarıma da teşekkür ediyorum.