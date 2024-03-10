Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ardında sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE FERDİ KADIOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Evimizdeki son maçlarda iyi başlayamıyoruz maalesef. Kendimizi zora düşürüyoruz. Ancak iyi bir geri dönüş yaptık. Bu yol, şampiyonluk yolu. Uzun zamandır gol atamıyordum iç sahada. Taraftarlarımızın önünde gol atmak beni çok mutlu ediyor. Taraftarlarımız muhteşem, onlara çok teşekkür ediyoruz. Yediğimiz golleri analiz etmemiz gerekiyor. Bugün yediğimiz goldeki hatayı ben yaptım ve maçı çevirdiğimiz için mutluyum.