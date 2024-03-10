Fenerbahçe ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.
Mücadelede 1-0 geriye düşen Kanarya, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-1 galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mert Hakan Yandaş, penaltıdan Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydetti. Pendikspor'un tek golü Halil Akbunar'dan geldi.
Pendikspor'da Welinton ve Lusamba gördükleri kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Öte yandan Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez de uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 76'ya yükseltti. Pendikspor ise 26 puanda kaldı.